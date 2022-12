Il presidente dell'Angers | 'Ci stiamo preparando alla cessione di Boufal'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Marocco è la grande sorpresa del Mondiale in Qatar: prima volta in semifinale del torneo e prima africana a raggiungere un traguardo...

Ambassade de France en Italie

... ma questa soluzione non è gradita ai Paesi'Ue. Nel frattempo, il Parlamento europeo vuole ... In una lettera alla Commissione europea, ildella commissione per l'industria e l'energia ...Ospite'Assemblea l'attore e regista Ascanio Celestini che attraverso un dialogo con ildi Legacoop Nazionale Mauro Lusetti ha ripercorso la storia della cooperazione di lavoro. 12 - ... Colloquio telefonico con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr ZELENSKY (11 dicembre 2022) Ad annunciarlo è stata la stessa presidente Osmani, dopo consultazioni con diverse forze politiche. Manifestazioni di serbi del Kosovo nel nord del Paese (credits: Armend Nimani / AFP) Nel quadro dell ...Lo scorso Luglio infatti, durante una serata di beneficenza a favore dell'AOS, che da oltre vent'anni assiste tutti malati domiciliari e le famiglie nel difficile e faticoso percorso delle malattie in ...