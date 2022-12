Il piacere di donare un' emozione per Natale con i gioielli Luca Barra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 12 dicembre 2022. Ilè ormai alle porte ed è scattata la ricerca dei regali perfetti per far felici le persone care. Ma come selezionare qualcosa di davvero speciale?, marchio di riferimento nel settore del gioiello fashion, mette a disposizione, attraverso un'offerta multicanale, collezioni diunici che raccontano attimi di vita. La proposta è accessibile con immediatezza su www..it. Ma oltre l'esperienza digitale, sono disponibili più di 1.200 rivenditori in Italia e 15 store monobrand. Le creazioni firmatesono il risultato di un design italiano che sintetizza stile, contemporaneità e attenzione alle tendenze più popolari del settore. Sonoche comunicano ...