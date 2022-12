Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 – Anticipazioni

Leggi su davidemaggio

Il Paradiso delle Signore da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre 2022 Ezio informa Vittorio della decisione di mettersi in proprio e riceve il suo incoraggiamento. Stefania e Marco comunicano a Ezio e a Gemma che si trasferiranno in America e Matilde ha intenzione di organizzare per loro una festa di saluto. Marcello vuole omaggiare Adelaide con una cena ...