Il Natale a Roma è itinerante | cori sulla Metro C | musica e spettacoli nei quartieri Ecco il programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per la prima volta quest’anno fa capolino nella città Eterna l’edizione invernale de ‘La Città Ideale’, una kermesse di eventi che si intreccia sapientemente nel territorio capitolino. L’iniziativa avrà luogo dal 14 al 18 dicembre tra, creatività, lirica,, teatro e giochi, il tutto nella cornice di un “ideale”. Numerosi icoinvolti, da Tor Pignattara al Quarticcolo, dal Parco degli Acquedotti al Quadraro, da Pigneto a Centocelle: “Cento voci”,natalizi lungo la lineaC, la lirica in un vancon Opera Taxi di Francesco Leineri e poi ancora performance eper una cinque giorni di eventi aperti nella Capitale.2022 a, tutti gli eventi in ...