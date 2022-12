Il ministro Valditara | «140 mila percettori del reddito hanno la licenza media | contro la povertà ci vuole la scuola di cittadinanza»

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022)laciladi. In un’intervista a Libero ildella Pubblica Istruzione e del Merito Giuseppedice che 140delsotto i trenta anni «la, alcunifatto solo le elementari o niente. Bisogna riportarli in classe». Il responsabile di viale Trastevere dice che però aè necessaria disciplina: «Ho in mente unaseria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno. Per farlo, è necessario ripristinare l’autorevolezza dei docenti. La parola chiave dev’essere rispetto: delle persone, degli studenti, delle ...