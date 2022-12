Il leghista Fiori ai tifosi marocchini | “Sono scimmie urlatrici | spero che vengano eliminati dai Mondiali”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per la prima volta la Nazionale di calcio del Marocco è riuscita ad approdare alle semifinali deidi calcio. La comunità magrebina, largamente presente nel nostro Paese, ha festeggiato in varie città d’Italia i traguardi raggiunti dai propri beniamini, scatenando però diverse polemiche e reazioni che hanno presto smontato l’entusiasmo dilagante. Prima l’aggressione neofascista a Verona ai danni di un carosello di macchine diin festa, poi la condanna di Salvini all’unico isolato episodio “vandalistico” dei festeggiamenti a Milano dei, subito invitati a “ripagare i danni”. Le parole di disprezzo delMarcoche definisce “” idel Marocco Oggi, se non fosse ...

