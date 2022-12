ilGiornale.it

Chiamatelo, se volete,. Gli scandali dei Soumahoro e, ancor peggio, il giro di mazzette del Qatargate hanno svelato agli occhi dell'opinione pubblica il bieco moralismosinistra. Proprio mentre invocavano i ...Come quando parlasua ex insegnante che non credeva in lei, e che adesso è costretta 'a chiamarmi collega, questo è il', dice. Prima di essere prof però, si definisce 'mamma di Acaba', la ... Il karma della sinistra: vittima delle sue crociate su migranti e contanti Chiamatelo, se volete, karma. Gli scandali dei Soumahoro e, ancor peggio, il giro di mazzette del Qatargate hanno svelato agli occhi dell'opinione pubblica il bieco moralismo della sinistra ...Le parole dell'ex centrocampista della Juve Marchisio sul Mondiale in Qatar: dalla vittoria del Marocco fino all'Argentina di Paredes ...