Il ghiaccio si rompe e cadono nell’acqua gelida mentre giocano sul lago gelato | morti tre bimbi di 8 | 10 e 11 anni Grave un altro di 6 anni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tre bambini di otto, 10 e 11sonodopo essere caduti in unghiacciato a Solihull, nell’Inghilterra centrale. Un quarto, di sei, rimane in condizioni critiche dopo il fatto avvenuto ieri pomeriggio a Babbs Mill Park. Istavano giocando sulquando ilsi è rotto e sono finiti. Quando sono stati soccorsi erano già in gravissime condizioni. Le ricerche continuano sul luogo della tragediala polizia cerca di stabilire esattamente cosa sia successo e se qualcunsia caduto in acqua. Il Regno Unito è stato colpito da un’ondata di gelo con forti precipitazioni nevose: sono state registrate temperature molto ...

Siildi un lago: 4 bambini gravissimi