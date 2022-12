Il figlio morto a 14 anni e la lunga battaglia legale La tragedia di Campiti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Romano, ildel 57enne che ha ucciso tre persone in una sparatoria a Roma, èmentre sciava con lo slittino durante una vacanza in Val Pusteria. Tre persone furono condannate per omicidio colposo

Un murale gigante sulla facciata di una casa a Nichelino ( Torino ). Alberto Angela mostra sui social con orgoglio ed emozione l'opera realizzata per papà Piero ,lo scorso 13 agosto a 93 anni. Il divulgatore scientifico ha pubblicato il selfie, scattato davanti alla casa dipinta e ringraziato gli autori del murale con un messaggio: 'È bellissimo, immenso.'Un numero enorme di coloro che erano lì è', ha detto. Il Guardian non è stato in grado di ... Una vecchia foto all'hotel potrebbe mostrare Pavel, ildel fondatore del gruppo Wagner Yevgeny ...Ospite da Serena Bortone Eugenio Finardi non solo si è raccontato ripercorrendo a Oggi è un altro giorno la sua vita, ma è stato anche protagonista di una ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-72f75387-ebf5-b63b-e733-464f44b64d ...