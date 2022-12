Il figlio di Rod Stewart non ha avuto un malore causato dal vaccino anti-Covid

Leggi su facta.news

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il 7 dicembre 2022 su Facebook è stato condiviso lo screenshot di un articolo de Il Gazzettino pubblicato lo stesso giorno e intitolato “Rod, ansia per ilAiden: a 11 anni crolla per undurante una partita di calcio”. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Nessuna correlazione». Nel testo compaiono anche hashtag con riferimento ai vaccini. Secondo l’autore del post, dunque, il presuntosarebbe da collegare alla vaccinazione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Le espressioni «senza alcuna correlazione» e «nessuna correlazione» accompagnate a video di persone che svengono in trasmissioni televisive o a notizie di malori sono infatti utilizzate nella narrativavaccinista per ...