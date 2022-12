Il derby di Sorisole nel ricordo di Aldo Sciammetta | l’allenatore morto a 51 anni durante un’escursione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 dicembre 2022). Unè sempre speciale. Questa volta, però, niente rivalità: l’unico obiettivo sarà ricordare, il 51enne allenatore della Polisportivaselo scorso settembrea Piazzatorre, in Valle Brembana, dove si era recato in compagnia di un amico per cercare funghi. L’appuntamento è domenica 18 dicembre alle 15 al campo sportivo di, dove Virtus Petosino e Polisportivase daranno vita al 1° MemorialSciametta. “Unall’insegna deldi– spiega il sindaco Stefano Vivi -. Non mancate”.