Il costo della lotta al cambiamento climatico 3 | 8 trilioni di dollari e la deindustrializzazione dell’Europa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per raggiungere la decarbonizzazione nell’economia mondiale, i comparti pubblici e privati avranno bisogno di quasi 4didi investimento annuali fino al 2025. A stimare questo dato è stata la Fondazione Rockefeller, in collaborazione con BCG The Boston Consulting Group. Il rapporto però denuncia come ad oggi sia coperto solo il 16% di questi stanziamenti. Una spesa esorbitante che le economie industriali faticano a sostenere in particolare se si somma con i costicrisi economica eguerra energetica in corso. Le preoccupazioni dell’industria pesante Il conto per l’industria pensante nella sola Italia è stimato in 15 miliardi di euro. Risorse indispensabili per costruire nuovi impianti, riqualificare quelli già esistenti e sviluppare nuove fonti di alimentazione. D’altra parte l’industria ...