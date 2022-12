QUOTIDIANO NAZIONALE

Lia Quartapelle: 'È un problema che coinvolge tutta l'Europa'. Stoccata sulla manovra targata Meloni: non ha le idee chiare. 'Queste misure non riducono gli squilibri con gli ......che Castillo "non ha perpetrato un colpo di stato" mercoledì quando ha annunciato la sospensione dele ha detto che si sarebbe pronunciato per decreto. A Lima, il partito diPerù ... Il congresso Pd "A sinistra le donne faticano a emergere Il modello Sanna Marin" - Cronaca Lia Quartapelle: "È un problema che coinvolge tutta l’Europa". Stoccata sulla manovra targata Meloni: non ha le idee chiare. "Queste misure non riducono gli squilibri con gli uomini" ...Abbiamo letto con attenzione la recente intervista di Graziano Delrio alla Stampa di Torino sul prossimo congresso del Partito democratico. Per chi avesse ancora dei dubbi al riguardo – ovvero sul ruo ...