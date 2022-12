Il caso Qatar-Parlamento Europeo | dall’inizio

... ZeroCO2 è diventato unstudio, analizzato anche all'ultima Cop27, la Conferenza sul clima ... Leggi Anche ', lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas comporterebbe 20mila miliardi di ......Kaili, non sono tenuti a riportare i loro incontri e dunque possono incontrare chiunque e addirittura far entrare al Parlamento Europeo portatori di interessi delo del Marocco senza ...È caccia ai soldi dei presunti lobbisti Ue pagati dal Qatar. Denaro che per i pm potrebbe essere stato messo al “sicuro” in conti off-shore. Sulla pista dei paradisi fiscali e su altri aspetti sta lav ...“Mi dicono che ci sia un socialista e democratico di troppo… va bene lo togliamo”. Sono le 12.05 del 1º dicembre e il presidente della Commissione del Parlamento europeo sulle Libertà civili, giustizi ...