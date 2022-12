Il campione | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il: trama, cast, quante puntate e streaming delStasera, lunedì 12 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ilitaliano del 2019 diretto da Leonardo D’Agostini, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. Nel cast Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Christian Ferro è un calciatore della Roma, fuoriclasse che al talento mostrato in campo alterna una vita privata piena di bagordi ed eccessi. A seguito dell’ennesima bravata, un furto di vestiti al centro commerciale, la società pretende che il ragazzo metta la testa a posto. Tito, il presidente della Roma, incarica i propri sottoposti di selezionare quindi un professore che lo aiuti a conseguire la maturità da privatista. Tra i vari candidati Tito resta colpito da ...

Il Sole 24 ORE

Nella foto, si vede il braccio ingessato e sopra la foto della maglia di Cristiano Ronaldo, donata alfrancese dal portoghese durante una visita a Torino, allo Stadium. Sullo stesso ...Un'ultima volta delparticolare, caratterizzata dal doppio con l'eterno amico - rivale Rafa Nadal, uno dei primi ad essere informato della decisione delsvizzero. 'La mia speranza era ... Gimondi, campione tenace della bici in un’Italia povera ma bella Il campione: trama, cast, quante puntate e streaming del film in onda stasera - lunedì 12 dicembre 2022 - alle ore 21,25. Le info ...Tutto su Gustav Thoeni in un libro. E' disponibile in libreria e online “Gustav Thöni - Dentro e fuori pista”, biografia della leggenda azzurra di sci alpino. Il campionissimo di Trafoi, luogo dove Th ...