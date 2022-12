Ignazio Boschetto de Il Volo | conoscete la ragazza? È più famosa di lui | FOTO

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 12 dicembre 2022), il famoso tenore membro del trio lirico de Il, amato e seguito in tutto il mondo. Grazie alla sua voce ha conquistato milioni di persone, ma non tutti sanno che ha anche conquistato il cuore di una bellissima. Volete scoprire chi è la sua fidanzata? La conosciamo tutti: scopriamo di più.lo conosciamo per essere membro del gruppo Il, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble. Già da piccolo ha ottenuto un successo strepitoso, infatti, da giovane ha firmato un contratto discografico con un’etichetta americana. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, infatti, in pochi conoscono la sua fidanzata. Volete sapere chi è? E’ famosissima: scopriamo di chi si ...