I risultati del settore giovanile

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bilancio positivo per le squadre azzurre in quest’ultimo weekend: successo importante dell’Under 18 che supera di misura la Lazio in trasferta; vincono anche Under 17 e Under 16 impegnate in amichevole con il Lugano. Questi idelle formazioni del: UNDER 18 – LAZIO-EMPOLI 0-1 (El Biache)UNDER 17 – EMPOLI-LUNGANO 3-1 (Tatti, Bacciardi, Sorice)UNDER 16 – EMPOLI-LUNGANO 6-1 (Orlandi, Menconi, Campaniello 2, Magherini, Rossetti) Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.