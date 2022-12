I migliori buoni fruttiferi postali di dicembre 2022 | rendimenti fino al 4 | 50%

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tenere i soldi sul conto corrente non è una buona idea: prima di tutto perché il conto corrente ha costi di gestione, quindi alla fine si va in perdita non avendoattivi (alcuni conti li offrono, ma non sono elevatissimi). In secondo luogo, bisogna considerare che il denaro si svaluta e con l’inflazione è anche peggio. Dove puntare allora? Se non si vogliono rischi, meglio guardare ai, garantiti dallo Stato, dotati di rimborso flessibile (con o senza maturazione di interessi), con tassazione agevolata. È vero che ideinon sono così elevati come qualche decennio fa, ma se raffrontiamo ideioggi e quelli a gennaio di questo stesso anno, vedremmo che l’asticella dei tassi, complice ...