(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono stati sequestrati i filmati delle telecamere interne deldi Tor di Quinto, oltre che i registri delle presenze e i documenti che potrebbero aiutare gli inquirenti a chiarireClaudioabbia potuto lasciare l’impianto armato dellapresa a noleggio per mettere a segno la strage di ieri mattina durante la riunione di condominio, dove sono morte tre persone e quattro sono rimaste ferite. Sin da subito ilè stato messo sotto sequestro, con la convinzione che da parte del personale ci possa essere stata un’omessa vigilanza o quantomeno ci possano essere state delle gravinel sistema di sorveglianza che avrebbe dovuto fermare l’ex assicuratore 57enne. Iscritto aldopo il no al porto ...

premeditazione gli inquirenti hanno pochi, alla luce anche delle sue urla raccontate dai sopravvissuti prima di sparare nel locale: "È entrato nella sala, ha chiuso la porta - ha ... I dubbi sulla fuga dal poligono con la pistola, le falle sui controlli, i certificati medici: come ha fatto Campiti a rubare l'arma Aveva premeditato nel dettaglio la strage e dopo avere ucciso era già pronto per scappare all'estero. Nello zaino di Claudio Campiti, 57enne che ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre quattro…