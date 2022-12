Hit parade | in vetta i Pinguini Tattici con Fake News Poi Shiva ed Ernia Spunta Natale con Bublè e Mariah Carey - Video

Agenzia ANSA

I Pinguini Tattici Nucleari balzano in testa alla classifica degli album e dei vinili più venduti della settimana con il nuovissimo Fake News, quinta opera del gruppo bergamasco (e mezza, se si considera anche l'EP Diamo un calcio all'Aldilà). L'Almanacco sarà preceduto da Itpareid, rivisitazione della Hit Parade di Lelio Luttazzi che celebra, attraverso le classifiche ufficiali, i brani storici dei decenni '60, '70, '80 e '90.