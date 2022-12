Highlights Trieste-Brindisi 66-83 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 12 dicembre 2022)battefuori casa e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Vitucci chiude il match a inizio quarto quarto e costringe i padroni di casa alla sconfitta 83-66. Perdedopo la vittoria contro Reggiana e resta ferma in terzultima posizione con 3 vittorie e 7 sconfitte. Top scorer dell’incontro Perkins con 16 punti che permette adi agganciare Brescia ai margini della zona play off. Alla squadra di Legovich non bastano gli 11 di Davis e i 10 di Bartley. SportFace.

Eurosport IT

Glidi Reggio Emilia -, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa ...Nella prossima giornata Brindisi andrà in trasferta a, mentre la squadra di De Raffaele ospiterà il Brescia Highlights: Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi 66-83 - Basket video VIDEO - Gli highlights di Reggio Emilia-Trieste, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 ...La UNAHOTELS Reggio Emilia incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato perdendo contro la Pallacanestro Trieste. Partenza equilibrata con Cinciarini ed Anim a farsi valere nel pitturato avve ...