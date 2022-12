Harry & Meghan | volume 2 | il trailer della serie Netflix

Queste le motivazioni sbandierate da Stephen, visconte di Stansgate e membro laburista della Camera dei Lord, per mettere in dubbio la legittimità del principee del principe Andrew di ...Netflix ha pubblicato il trailer della seconda e ultima parte della docuserie& Meghan, in uscita il 15 ...Alle rinnovate accuse di razzismo mosse dal duca e la duchessa di Sussex nel documentario “Harry e Meghan” si è preferito non rispondere. Ci ha pensato, però, un parlamentare a reagire pubblicamente ...Nella serie Netflix Harry e Meghan, la duchessa ricorda la prima volta che si è inchinata al cospetto di Elisabetta II. E fa arrabbiare tutti: ecco perché ...