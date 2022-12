“Harry e Meghan sono due scappati di casa che non dicono mezza verità Patetico il parallelismo con Diana” | Antonio Caprarica stronca la docuserie Netflix

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lafa discutere. E non potrebbe essere diversamente: i Sussex hanno fatto una scelta precisa. Loro, le vittime. Il “villain”, la Famiglia Reale. A dire la sua su questa produzione attesissima è l’esperto di royal più esperto che c’è,. “È un monumento al narcisismo e alle bugie. Persino il recensore del Guardian, giornale che non è mai stato tenero con la Famiglia Reale, ha scritto che appena l’ha vista gli è andata di traverso la colazione. Trovo che sia un’operazione commerciale brutale, smaccata, evidente. Capisco che in Gran Bretagna stia suscitando larga indignazione, non solo a Corte”, le parole del giornalista a Fanpage.it., in libreria con William &. Da inseparabili a ...

Kate compare in entrambi i trailer: nel primo è con William,alla funzione religiosa del Commonwealth Day, nel 2019. Una sola immagine, francamente malriuscita, che non rende giustizia ...Facendo riferimento al fatto che il principevive ormai da tempo stabilmente in California , negli Stati Uniti, dove si è trasferito con la moglieMarkle. Dal canto suo Bocelli ha ... Dobbiamo davvero credere a Harry e Meghan Cosa penserebbe oggi Lady D, dopo che Harry ha scelto di abbandonare la famiglia reale e condurre una vita in California insieme a Meghan MarkleMeghan Markle e il Principe Harry vivono in una sontuosa villa in California con i loro due figli. Ecco il dettaglio lussuoso nella nuova docuserie ...