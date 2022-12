Haaland Sr sul futuro del figlio | «Potrebbe giocare in Italia nel futuro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il padre dinon chiude ad un trasferimento delnel: «rimanere per 3 anni in Premier e poi andare:, Spagna, Francia…» Alf-Inge, padre di Erling, ha parlato a France Football suldel, attualmente al Manchester City. Di seguito le sue parole «rimanere al Manchester City per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati.essere che vada così. In Germania c’è stato due anni e mezzo efare qualcosa del genere nel suo. ...