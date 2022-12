Haaland | il papà parla del suo futuro | “Possibile vederlo anche in Italia”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ildi Erlingha rilasciato delle dichiarazioni suldi suo figlio: non esclude un trasferimento in un clubno

A parlare è il padre di, Alf Inge, intervistato da FranceFootball riguardo al futuro del ... in Spagna o in Francia - ha detto ildel 22enne - . Non c'è niente di deciso al riguardo, ma è ..., la Juve e la scelta diAlfie Il legame con l'Italia c'è:è un testimonial di Dolce e Gabbana, spesso viene nel Belpaese per shopping e altro, come ha fatto di recente a ...