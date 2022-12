(Di lunedì 12 dicembre 2022). Suona come un Guardiola pezzotto. Invece è uncroato di appena 20 anni, ed èfisico trae ladelin Qatar. Un pezzo di difensore centrale capace di fare unin in 510 minuti. Uno così, che ha un padre pescatore che non lascia il banco di vendita manco guardare il figlio giocare ai Mondiali, è per forza un personaggio, alla vigilia di Argentina-Croazia. Ne scrive El Mundo. Anche se “questa Coppa del Mondo è il torneo delle mamme”, scrive il giornale spagnolo – con le mamme che aspettano i figli sugli spalti, prima di sciogliersi in un abbraccio – la storia di Joskoè anche la storia di suo padre. “Mentrequesto sta ...

IlNapolista

...discesa sulla destra l'aveva portato al passaggio in area che trovando la deviazione di, a ... Un rigore da calciare verso unche diventa montagna insormontabile se prima di calciare ...CROAZIA (4 - 3 - 3): Livakovic 6; Juranovic 5,5, Lovren 6,6, Sosa 6,5; Modric 7, Brozovic ... guidando al meglio Brozovic e Kovacic in mediana, I PEGGIORI Lukaku 4 : Ildell'Inter non ... Gvardiol il gigante buono: l'ultimo ostacolo di Messi verso la finale ha fatto un solo fallo in tutto il Mondiale - ilNapolista Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...L'avvocato ed esperto in diritto sportivo ha espresso delle considerazioni su alcuni talenti del calcio internazionale.