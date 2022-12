Guerra | Kiev e Odessa al buio Paura per la scelta del Pentagono

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutti gli impianti termoelettrici e idroelettrici dell’Ucraina sono stati danneggiati dai missili lanciati dalla Russia e il 40 % della rete ad alto voltaggio ha sostenuto vari tipi di danni. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, sottolineando che verranno fissati criteri di priorità per la fornitura dell’energia elettrica, privilegiando ospedali e infrastrutture critiche. “Ognuno di noi – ha detto – deve capire che attraverseremo questo inverno con significative restrizioni del consumo di elettricità”. Inverno senza elettricità Il governo ha dato istruzioni al ministero dell’Energia di stabilire le priorità per la fornitura elettrica. La prima priorità sono le infrastrutture critiche e gli ospedali, la seconda sono le imprese del complesso militare e industriale, la terza le fabbriche che producono beni di importanza critica, la quarta sono le abitazioni. Con l’inverno ...

