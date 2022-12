Guardia di Finanza | oggi il giuramento dei neo vicebrigadieri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna, presso la caserma di via Pontieri, sede del Comando Provinciale delladi, si è svolta la cerimonia diindividuale di “Fedeltà alla Repubblica” per militari vincitori del 25° Corso Allieviriservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo. Davanti al Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, n. 6 neo, V.B. MANCARELLA Cosimo, V.B. PERRINA Angelo, V.B. PENTA Enrico, V.B. PRIZIO Giuseppe, V.B. MARTINIELLO Giuseppe e V.B. GUIDACCIONE Michele, in forza ai Reparti della Provincia, hanno prestato solennerinnovando il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento, con disciplina e onore, dei doveri derivanti dallo status di militari ...

