Grave lutto per Enzo Salvi | muore il padre e lui si dispera | “Non ce la farò…”

Prima la Riviera

Gli altri tre (22 anni, 17 anni e 16 anni) sono feriti in modo meno. Il conducente di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Un quartiere inSconcerto in ...Sul suo blog attacchi e critiche contro il Consorzio, nel suo passato invece un. Chi è il killer della strage di Roma. Chi è Claudio Campiti, killer della sparatoria di Fidene . Sul blog ... Grave lutto per il coordinatore cittadino di FdI Antonino Consiglio Un lutto ha colpito uno dei naufraghi più famosi della storia dell'Isola dei Famosi. Infatti poco fa è arrivato il triste annuncio: le sue parole.Chi è Claudio Campiti, l'uomo che ha ucciso tre persone in una sparatoria a Fidene: nel suo passato un grave lutto, cosa scriveva sul blog ...