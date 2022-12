Gratta e Vinci | con 10 euro vince due milioni | caccia al fortunato a Lanciano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Altrata milionaria in proa di Chieti . Ammonta a 2dilata alIl Re nella tabaccheria di Linda Bianco in via del Mare a. 'Non ce ne eravamo ...

Altra vincita milionaria in provincia di Chieti . Ammonta a 2 milioni di euro la vincita alIl Re nella tabaccheria di Linda Bianco in via del Mare a Lanciano . 'Non ce ne eravamo neppure accorti - dice Linda - . È stata la Lottomatica a chiamarci per darci la notizia e ...... Maurizio Fiasco, si divide in due grandi comparti: quello tramite i punti di raccolta fisica (sale scommesse, sale slot, videolottery dislocate nei bar, vendita di) e quello a distanza, ...“La vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma ...Oltre 11,5 miliardi di euro il volume di gioco. Per le aziende significa fatturare quasi 900 milioni. Per il 2022 ci si aspetta un incremento del 30% rispetto allo scorso anno ...