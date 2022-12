Grande vela nel Golfo di Napoli | i vincitori delle regate al Club Nautico

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una domenica diquella andata in scena neldi, con leorganizzate dalnell’ambito della 51esima edizione del Campionato Invernale did’altura. Un weekend, caratterizzato da condizioni meteo estreme e raffiche di vento fino a 25 nodi, in cui sono stati messi in palio diversi trofei dal Borgo Marinari. Weekend dineldi: iNella classe ORC 0-5, il Trofeo Gaetano Martinelli va a Nientemale di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni. Subito dietro l’imbarcazione della Lega Navale di Pozzuoli si sono classificati Soulaima di Fulvio Scannapieco (RYCC Savoia) e Cosixty 8 di Salvatore Casolaro (CN Torre Annunziata). Il ...

Giornale della Vela

Abbiamo viaggiato per un giorno e ci siamo stati salvati grazie a una naveche ci ha portato ... abbiamo organizzato momenti in barca, battute di pesca, navigazione a, escursioni e ......nuovo investito lavetrata del ristorante, le onde hanno sferzato la struttura riaperta miracolosamente, comprese le ultime cabine rimaste in piedi, ormai sotto prolungato assedio. Alla, ... Vela essenziale per Yann Quénet: piccola barca, grande avventura Una domenica di grande vela nel golfo di Napoli, con le regate organizzate dal Club Nautico nell'ambito del cinquantunesimo Campionato Invernale di vela d'altura partenopeo ...