Grande Fratello Vip | Nikita si lamenta dell’ambiguità di Onestini | ‘Lui ieri ha detto di…’

All'emittente olandese NOS ha parlato Nordin Amrabat,maggiore del centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina Sofyan. Oltre che ... anzi anche più. È normale che Sofyan ...La mamma ha dovuto limitare il lavoro da dentista per potergli stare vicina e ilSauro ha ... Racconta che davorrebbe avere uno studio di animazione, e ha un'estrema fiducia nella ...Torna in onda per il suo solito primo appuntamento settimanale (dopo la puntata speciale di sabato) il Gf Vip. Stasera in tv, 12 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21.40 il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c8dbe3a8-efeb-8432-f615-2279f97272 ...