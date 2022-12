Grande Fratello Vip | il racconto della ventiduesima puntata in tempo reale

I dissapori nella Casa Signorini chiude il televoto e comincia subito parlando dei vari scontri che si stanno consumando nella Casa. Tra questi quello che vede Edoaedo Tavassi contro Charlie Gnocchi.Continuano le discussioni tra Luca Onestini e Nikita Pelizon . Nella casa delVip sembrava essere nato un nuovo amore, fino a quando il bolognese ha ammesso di non provare attrazione per la modella che non l'ha presa bene . Nikita è tornata all'attacco accusando ...Oriana Marzoli nella Casa del Gf Vip ha incantato il pubblico sfoggiando un fisico tonico e perfetto: per lei l'inverno non è ancora arrivato. Ecco le foto ...Ennesimo confronto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo tra loro.