Grande Fratello Vip 7 | giorno 84 | commenti al live

... nello show Netflix ci sono dei richiami abbastanza evidenti ad altri prodotti del piccolo o... In una scena Mercoledì e ilPugsley durante una recita scolastica finiscono per imbrattare ......piede giocando in casa con Simone' Infine un episodio legato all'infanzia vissuta con il... Quando perdi, se non haiforza dentro di te, è davvero difficile . Ti danno tutti addosso, ...Sabato 10 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: l’esperta social Giulia Salemi ha sfoggiato una nuova ...Ecco la violenta lite che è scaturita dopo l'ultima diretta tra il giovane Daniele ed il noto speaker radiofonico Charlie nella casa di Cinecittà ...