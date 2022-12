Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni 12 Dicembre 2022 | nuovi arrivi e scontri

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Stasera, lunedì 12, in prima serata su Canale 5 ventiduesimo appuntamento con ilVip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Accanto a lui come di consueto, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, mentre a leggere i tweet del web ci sarà Giulia Salemi. Sebbene siano passate appena 24 ore dall’ultima puntata, la Casa è stata animata da numerose liti e chiarimenti. I nervi dei vipponi sono sempre più tesi e le schermaglie tra di loro non accennano ad affievolirsi. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 GF VIP 7,12: Tutti contro tutti Mentre duevipponi sono pronti a varcare la porta rossa, ...