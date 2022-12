Governo | Meloni riapre ' agenda' | ' adornata con stickers a beneficio meme'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Riemergo dell'influenza per aprire il diario: adei, è stato anche ornato da Ginevra con degli". Così il premier Giorgia, tornando su Facebook con il secondo appuntamento con 'gli appunti di Giorgia'.

Sky Tg24

David Parenzo (a sorpresa) dà ragione aldopo uno scontro feroce con il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone sul caso Soumahoro. Il giornalista, ospite del programma mattutino 'L'Aria Che Tira', lunedì 12 dicembre, ...Inizia una settimana di scioperi in tutta Italia , indetti da Cgil e Uil, organizzati su base regionale e provinciale per protestare contro la manovra del. La prima regione a mobilitarsi è la Calabria , con la manifestazione di oggi, 12 dicembre, a Catanzaro, dove si sono riunite centinaia di persone: 'Un migliaio i manifestanti che si ... Governo Meloni, news. Meloni: "18 App ai redditi più bassi. LIVE Così il ministro dell'Interno rilancia quanto aveva avviato quando era capo di gabinetto di Salvini. Nonostante le leggi e la sentenza del tribunale di Roma del 2021 ...12.45 Meloni:Bonus 18enni con tetto a reddito "Non mi pare che Bankitalia abbia mosso particolari critiche alla Manovra. C'è stata una polemica o approccio critico sul tema del contante e l'obbligo ...