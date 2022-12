Governo | Meloni | ' giro mondo e sento ' voglia Italia' | possiamo essere centrali'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "E' stata una settimana densa di incontri internazionali: il pranzo a Palazzo Chigi con il re di Giordania, il vertice a Tirana dei Balcani occidentali, con cui l'storicamente ha un rapporto privilegiato. Si svolgeva in una piazza, pensate, chiamata piazza, davanti a uno stadio progettato da un architettono. Piùper ile più mi rendo conto di quantadici sia nelle altre nazioni, di quanto il nostro lavoro e le nostre eccellenze vengano visti positivamente. È un elemento sul quale bisogna ragionare, per valorizzare ancor di più la nostra presenza come nazione: nei rapporti internazionaliestremamente importanti e". Lo ha ...

Sondaggio Tecné Fiducia in GiorgiaUna percentuale questa che è superiore di oltre cinque punti percentuali rispetto a quella riposta verso il, che comunque sarebbe in crescita ...... per chi e quanto cresce il salario con la manovra Bonus cultura, non verrà abolito ma riformato Durante la sua diretta sui canali social,spiega sin da subito che non è intenzione del...ROMA (ITALPRESS) – “Non vogliamo abolire” il bonus cultura ai 18enni, ma “sicuramente 18App è una misura che va rivista”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una dire ...Patente revocata a vita a chi guida ubriaco e sotto effetto di droghe, l'idea di Salvini: "Diverse associazioni di vittime della strada lo chiedono" ...