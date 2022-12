Golf | Junior Ryder Cup Gallacher capitano - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Stephen Gallacher guiderà il team europeo alla prossimaRyder Cup, antipasto della sfida tra i campioni del Vecchio Continente e quelli a Stelle e ...... dalla Formula 1 al, dalla boxe al tennis. The championship point Thanks for the great ... Dopo un torneoche inizierà fra due settimane, l'obiettivo di Mutagabani è organizzare dei ... Golf, Junior Ryder Cup Gallacher capitano Stephen Gallacher guiderà il team europeo alla prossima Junior Ryder Cup, antipasto della sfida tra i campioni del Vecchio Continente e quelli a Stelle e Strisce ...Stephen Gallacher will captain Team Europe at the 2023 Junior Ryder Cup. The selection process for the European junior team has also been announced, with six boys and six girls taking on the USA in ...