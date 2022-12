Golden Globe 2023 | le nomination

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Abbott Elementary E’ ufficialmente cominciata la corsa ai. Questo pomeriggio sono state infatti rese note le cinquine delle categorie in gara per aggiudicarsi l’ambito premio, che di anno in anno premia i migliori film e programmi televisivi della stagione. Per la cerimonia vera e propria bisognerà attendere ancora qualche settimana, visto che avverrà il 10 gennaio con la conduzione dall’attore comico e regista Jerrod Carmichael. Per quanto riguarda le produzioni televisive, a primeggiare, con cinque, c’è Abbott Elementary (in Italia su Disney+), candidata anche come miglior serie tv musical/comedy. Ad insidiarla, con quattro, ci sono però altrettante produzioni di successo: The Crown, Dahmer – Mostro, Pam & Tommy e The White Lotus. Non è passata ...