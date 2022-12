Gli addobbi natalizi non sono sicuri | la finanza sequestra 10mila articoli - Cronaca - lanazione it

Vanity Fair Italia

Il venditore è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia una sanzione che può variare da un importo minimo di 516,00 ad un massimo di 25.823,00 ...... attardandosi a salutare amici e conoscenti davanti alle vetrine dei negozi tripudianti d'. ... di paperoni pronti a farsi coccolare, o di influencer e tiktoker determinati a immortalare... Gli addobbi natalizi in offerta Black Friday 2022 Tutto come previsto, anzi come temuto. Perché, almeno per ora, il Natale nelle tre frazioni principali di Caserta, si è visto poco o quasi per nulla. I mercatini annunciati, ...Il venditore è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia una sanzione che può variare da un importo minimo di 516,00 ad un massimo di 25.823,00 euro ...