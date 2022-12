Giro d’Italia 2023 | il ritorno di Thomas | “Spero di venirne fuori questa volta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Geraint, vincitore del Tour de France 2018, proverà la prossima primavera a dominare sulle strade del. “di”, ha detto il 36enne britannico che per ben due volte aveva ha approcciato ilcon ambizioni nella generale, abbandonando sia nel 2017, dopo aver impattato con una moto, e nel 2020 per una caduta su una lattina. In precedenza aveva portato a termine le edizioni della corsa rosa 2008 (118°) e 2012 (80°). SportFace.