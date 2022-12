Agenzia ANSA

stranieri venite in Indonesia perché non sarete accusati in base a questa legge", ha detto Hiariej ai giornalisti. Anche il governatore di Bali, Wayan Koster, ha cercato di dissipare le ...... soprattutto considerando che le norme si applicano anche ai: Taufik Basari, deputato del ... centinaia di persone si sono riunite per manifestare davanti al Parlamento a. Tra gli altri ... Giacarta, turisti esclusi da legge su sesso fuori dal matrimonio (ANSA) - JAKARTA, 12 DIC - I funzionari indonesiani hanno minimizzato le preoccupazioni per la nuova legge che criminalizza il sesso fuori del matrimonio, affermando che i turisti stranieri sono esclu ...In Indonesia hanno attuato una riforma del codice penale che proibisce il sesso pre ed extraconiugale, così come la convivenza tra coppie non sposate. Si prospettano tempi duri anche per la comunità L ...