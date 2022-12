Gf Vip | paura per Oriana Marzoli nella notte | incidente nell’area beauty della Casa Cos’è accaduto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Va in scena un momento pericoloso al Grande Fratello Vip, doveha rischiato di farsi davvero male e comunque è stata protagonista di un. Cosa è successo La concorrente di origine venezuelana, mentre era in areacon Nikita Pelizon, si è scottata con una piastra per capelli lasciata inavvertitamente sulla sedia dalla Pelizon. Momenti di terrore nei suoi occhi dopo aver riportato una bruciatura alla coscia. Ma come è successo tutto? Ecco il momento di apprensionepiù spiata d’Italia. L'articolo proviene da Corriere.

