GF Vip | Oriana Marzoli si ustiona gravemente | le urla scuotono la Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nelladel Grande Fratello Vip 7 nelle ultime ore ha avuto luogo un brutto incidente che poteva portare delle conseguenze decisamente più gravi di quelle che poi effettivamente ci sono state. L’incidente ha riguardato, che si èta a una gamba e ha iniziato are forte, spaventando tutti. Successivamente la modella venezuelana è sparita dalle inquadrature, segno che è andata a medicarsi. Grande Fratello Vip 7, brutto incidente per: la modella terrorizzata Tutto è cominciato quando, in previsione della diretta del Grande Fratello Vip 7 in onda stasera, 12 dicembre 2022 su Canale 5,e Nikita Pelizon erano insieme nell’area beauty a sistemarsi i capelli. Nikita aveva lasciato un ...