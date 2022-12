Gf Vip | la moglie di Attilio Romita attaccata sui social Mymma Fusco nel mirino | risponde così

Il figlio del patron di Luxottica, Leonardo, si sarebbe separato dalla, la modella Anna ... Divorzi: tutti gli ex che restano in amicizia guarda le foto Leggi anche › Claudio Amendola ...... riferendosi allache su Instagram appariva con una serie di borse di Vuitton, molto costose ... Cultura Elenoire Ferruzzi è un mostro meraviglioso che sfida il GfAndrea Batilla Per Marx il ...Un'altra puntata del Grande Fratello Vip 7 stasera in tv su Canale5 (dalle ore 21,40). Il reality in onda sull'ammiraglia delle reti ...(Corriere dell'Umbria) Gf Vip 7, un’ex Vippona difende la scelta di far tornare ... Cosa sta succedendo GFVip, la moglie di Attilio Romita sempre più arrabbiata. Mimma su Twitter: «Lo amavo, avevo ...