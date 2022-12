GF Vip | concorrente si sente male | urla improvvise | intervento rapido dei medici | le immagini

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sarah Altobello si è sentitadopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, 10 dicembre 2022. Una volta stesa sul letto, ha iniziato a gridare aiuto più che poteva. Sarah hato: “Ti prego, Alberto, chiama qualcuno!”. Dopo l’episodio, Sarah si è infilata nel letto e, riconoscendo un movimento improvviso come una possibile aggressione, ha avvertito un forte dolore al fianco. Si sono sentiti i gemiti di Sarah e le domande incessanti di Alberto De Pisis: “Stai bene?”, mentre lei chiedeva aiuto: “Non riesco a muovermi, sto malissimo”. Ha fatto crack, per favore chiamate aiuto. Non riesco a muovere il fianco”. Sarah Altobello,nel cuore della notte: “Chiama qualcuno” Sarah ha avuto dei calcoli renali nella casa del GF VIP, secondo quanto raccontato in cucina da Oriana Marzoli. Quando Nikita le ha chiesto cosa non ...

