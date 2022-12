Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventiduesima puntata

Leggi su isaechia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Due nuovi ingressi nella Casa del Gf Vip 7: Milena Miconi e Riccardo Fogli sono pronti a varcare la Porta Rossa. Come reagiranno i “vipponi”? Nel loft di Cinecittà si respira aria natalizia e anche stasera non mancherà il “Gf Vip Show”, di cui lo scorso sabato abbiamo avuto un’assaggio con l’esibizione del primo gruppo di vipponi sulle note di “I will follow him“, colonna sonora del celebre film Sister Act. Questa sera, invece, sarà la volta di ‘Roma non fa la stupida stasera‘ (Rugantino), a cui i concorrenti si sono preparati sotto l’occhio vigilecantate Wilma Goich. Eppure, neanche l’atmosfera magica del Natale è riuscita ad abbassare il livello degli scontri tra i concorrenti. Nelle scorse ore sono state tante e importanti le discussioni che hanno avuto luogo nella Casa. Tra i protagonisti: Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro, fronte unito contro Charlie ...