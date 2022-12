Gf Vip 7 | Giaele De Donà indaga sull’interesse tra Oriana Marzoli e George Ciupilan e svela | “Ieri lei gli ha fatto delle avances!”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La nuova missione diDeal Grande Fratello Vip da qualche settimana è quella di carpire l’interesse dei Vipponi verso le donzelle nella Casa di Cinecittà. Dopo averto su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’influencer ha tirato fuori un sorprendente lato gossiparo degnomigliori riviste rosa ed è andata in missione. Obiettivo: dimostrare l’attrazione diverso la sua amica. Il tutto è nato quandodeha ascoltato un’insolita conversazione tra il tiktoker e la venezuelana.si è lasciata andare a qualche complimento verso il giovanissimo coinquilino. Il Vippone ha ammesso di essere attratto dalla, tant’è che ...

Grande Fratello

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello. Dopo la puntata di ieri sera, Antonella Fiordelisi si è sfogata in camera contro, Micol e Oriana: ' Si sentono forti e cattive quando stanno insieme. Singolarmente sono il nulla cosmico, ...Dopo tanti 'annusamenti', i due si sono lasciati definitivamente andare al Grande Fratello7 . Questo almeno è ciò che ha raccontato nelle scorse oreDe Donà . E questo è pure ciò che ... Coach Giaele De Donà mette in riga i VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Incidente e dramma in provincia di Bari, dove un ragazzo di 21 anni è morto e altri quattro giovani, tutti tra i 21 e i 29 anni, sono rimasti gravemente feriti. Lo scontro è ...La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo lombardo, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei ...