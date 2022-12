Gevi Napoli Basket- Dolomiti Energia Trentino 69-58 | straordinaria impresa degli azzurri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un bellissimo PalaBarbuto ha sostenuto la formazione azzurra per tutti i 40 minuti accompagnando laalla vittoria.vittoria per lache supera laTrento per 69-58 nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Il miglior marcatore dellaè Howard, 17 i suoi

Eurosport IT

Basket 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita- Dolomiti Trento Squadra in casaSquadra avversaria Dolomiti Trento Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, laritrova il sorriso e torna alla vittoria .... Alle 20 sarà palla a due tra lae la Dolomiti Energia Trentino al PalaBarbuto per uno dei tre anticipi della decima giornata di Serie A . Occorre il rilancio alla squadra azzurra dopo due sconfitte in trasferta. 'Ci ... Highlights: Gevi Napoli-Dolomiti Energia Trentino 69-58 - Basket video Al termine della 10ª giornata di Serie A UnipolSai 2022/23, non ci sono più squadre imbattute, dato il gran successo della Givova Scafati alla Segafredo Arena contro la Virtus Segafredo Bologna per 77 ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...