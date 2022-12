Gdf Caserta | consegnati 81mila litri di petrolio a Vigili e all’Ordine di Malta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno consegnato al Comando Provinciale deidel Fuoco di Napoli edi– Corpo Italiano di Soccorso, Raggruppamento Molise, 81.000di prodotto energetico rinveniente da operazioni di servizio a contrasto dei traffici illeciti di oli minerali e prodotti petroliferi in evasione d’imposta. I suddetti beni erano stati sequestrati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria alla sede in due distinte attività di servizio che avevano consentito di individuare sistematici meccanismi di contrabbando ed evasione di accise in violazione agli artt. 40, comma 1 e 49 del D. LGS. 504/1995 (c.d. Testo unico sulle accise). Al termine delle indagini, in ...